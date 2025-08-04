Зоопарк призвал людей отдавать ненужных домашних животных на съедение хищникам

Зоопарк в Дании призвал людей отдавать на съедение хищникам ненужных питомцев

В датском городе Ольборг зоопарк предложил кормить хищников ненужными домашними животными. Об этом сообщает CBS News.

В качестве питомцев, которых можно отдавать на съедение, зоопарк называет кроликов, морских свинок и кур. Их принимают по будням с десяти утра до часа дня. При этом людей призвали не слишком усердствовать — в день от одного человека принимают не более четырех животных.

Представители зоопарка пояснили, что их животным необходим не просто корм, а настоящая добыча, похожая на ту, которую они ели бы в дикой природе. «Так ничего не пропадет — и мы сможем обеспечить естественное поведение, питание и благополучную жизнь нашим хищникам», — говорится в объявлении.

Зоопарк готов брать не только мелких животных, но и целых лошадей. За такое пожертвование обещают налоговый вычет. Лошадь тоже умертвят и скормят зверям. При этом к ней предъявляются особые требования: возьмут только в том случае, если она пригодна для транспортировки и в последний месяц не лечилась.

В 2014 году сообщалось, что копенгагенском зоопарке скормили львам и другим хищникам жирафа по кличке Мариус. Перед этим его подстрелили из пневматического арбалета, чтобы избежать инбридинга, а затем вскрыли в присутствии посетителей зоопарка.