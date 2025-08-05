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08:06, 5 августа 2025Экономика

Более сотни российских городов оказались под угрозой исчезновения

В России под угрозой исчезновения оказались почти 130 малых городов
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России под угрозой исчезновения оказались 129 малых городов, в которых проживает 3,4 миллиона человек. К такому выводу пришли эксперты РАНхиГС, результаты исследования опубликовали «Известия».

По данным ученых, за последние 10 лет численность населения в городах, о которых идет речь, сократилась на 314 тысяч. Помимо сокращения количества жителей, к исчезновению населенных пунктов приходит снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

Сильнее всего численность населения сократилась в угольных, металлургических и лесопромышленных городах на севере страны, а также в периферийных городах депрессивных регионов. По словам заведующего лабораторией исследований экономики развития Президентской академии Степана Земцова, населенные пункты могут сжиматься на протяжении нескольких поколений, но обратить этот процесс можно не всегда.

«В случае появления новых экономических стимулов — например, перераспределения логистических потоков, создания промышленных или агропромышленных кластеров, инвестиционных проектов в сфере туризма или возрождения локального производства — малый город может вернуть утраченные функции», — рассказал он.

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев заявил, что в Москве должны быть самые низкие цены по ипотеке, так как цены на квартиры в столице сильно превышают местные зарплаты, а доступность жилья гораздо меньше, чем в регионах.

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