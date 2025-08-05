На Западе прокомментировали предстоящий визит спецпосланника Трампа в Москву

BZ: Визит Уиткоффа в Москву прояснит ситуацию с урегулированием на Украине

Поездка спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может прояснить ситуацию с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил обозреватель Николас Бутилин, который прокомментировал предстоящий визит в статье для немецкого издания Berliner Zeitung (BZ).

«Запланированный визит спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами какие-либо шаги в направлении компромисса между Москвой и Киевом», — написал Бутилин в материале для западного издания.

При этом, как полагает обозреватель, вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время крайне низкая.

Ранее американское издание The Hill раскрыло цель визита Уиткоффа в Москву. Уточнялось, что спецпосланник Трампа намерен убедить президента России Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Уиткофф может прибыть в Россию 6 или 7 августа. В Кремле, комментируя предстоящий визит, не исключили возможность встречи спецпосланника с Путиным.