Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

СКЖД: Четыре поезда задержались в Ростовской области из-за БПЛА

В Ростовской области четыре пассажирских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКЖД.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 5 августа — части беспилотника упали на участке между станциями Миллерово и Тарасовка, в результате чего нарушилась работа контактной сети. Четыре российских поезда задерживаются от нескольких минут до часу. В их числе составы, следующие по маршрутам Санкт-Петербург — Владикавказ, Москва — Анапа, Череповец — Анапа, Москва — Адлер.

По данным Минобороны России, в ночь на 5 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 24 беспилотника ВСУ, семь из которых перехвачены в Ростовской области. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, дроны поражены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Загоревшаяся подстанция находилась в хуторе Верхнеталовка. Кроме того произошел пожар во дворе частного дома в станице Тацинская. Пострадавших нет.