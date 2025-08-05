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13:28, 5 августа 2025Путешествия

Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

СКЖД: Четыре поезда задержались в Ростовской области из-за БПЛА
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростовской области четыре пассажирских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА на железную дорогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СКЖД.

Уточняется, что инцидент произошел ночью 5 августа — части беспилотника упали на участке между станциями Миллерово и Тарасовка, в результате чего нарушилась работа контактной сети. Четыре российских поезда задерживаются от нескольких минут до часу. В их числе составы, следующие по маршрутам Санкт-ПетербургВладикавказ, МоскваАнапа, Череповец — Анапа, Москва — Адлер.

По данным Минобороны России, в ночь на 5 августа средства противовоздушной обороны сбили над регионами 24 беспилотника ВСУ, семь из которых перехвачены в Ростовской области. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, дроны поражены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Загоревшаяся подстанция находилась в хуторе Верхнеталовка. Кроме того произошел пожар во дворе частного дома в станице Тацинская. Пострадавших нет.

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