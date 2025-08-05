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22:43, 5 августа 2025Бывший СССР

Экс-вагнеровец сообщил о начале срочной подготовки ВСУ к обороне Херсона

Экс-вагнеровец Condottiero: ВСУ срочно готовятся к обороне Херсона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», ведущий блог в Telegram под псевдонимом Condottiero, сообщил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали подготовку к обороне Херсона.

Он отметил, что события развиваются на Карантинном острове, соединенном с городом мостом. Часть зданий там превращена в укрепрайон, уточнил он.

«Срочная эвакуация населения и подготовка ВСУ к битве за остров разворачиваются прямо сейчас», — подчеркнул экс-вагнеровец.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по мосту в Херсоне при помощи ФАБ-3000. На фоне ударов украинские власти объявили в городе эвакуацию. Глава местной областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей переехать в другие районы.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что атаки на мост к Карантинному острову Херсона, где расположены базы ВСУ, могут стать подготовкой к битве за город.

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