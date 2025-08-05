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07:02, 5 августа 2025Ценности

Эмбер Херд сняли на улице в микрошортах

Папарацци сняли актрису Эмбер Херд в черных микрошортах и топе на улице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maurizio D'Avanzo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую актрису Эмбер Херд сняли на улице в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели бывшую жену голливудского актера Джонни Деппа в черном наряде. Она предстала перед камерой в бра-топе, облегающих микрошортах с завышенной талией и белых кроссовках.

Также 39-летняя знаменитость взяла с собой розовую спортивную сумку, уложила волосы в две косы и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В мае сообщалось, что Эмбер Херд родила двойню от неизвестного отца.

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