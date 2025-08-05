ЕС захотел ввести санкции против Китая за якобы поддержку СВО

Politico: ЕС готовит санкции против КНР за якобы отправку в РФ деталей для БПЛА

Европейский союз (ЕС) намерен ввести санкции против Китая за якобы поставку в Россию комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«После августа мы намерены добиваться введения ограничений [против Китая]. Мы хотим диалога и конкретных действий», — заявил изданию европейский дипломат на правах анонимности.

4 августа американские сенаторы внесли на рассмотрение поправку к «Закону о национальной обороне на 2026 год», которая предусматривает наложение санкций на КНР за предполагаемое «содействие» СВО. Согласно документу, Белый дом в течение 180 дней должен определить, оказывает ли Китай помощь России и наложить санкции в случае подтверждения.

В ответ на это, пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что российско-китайское сотрудничество не подлежит осуждению с американской стороны. Он напомнил, что Пекин не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта и держит на строгом контроле экспорт товаров двойного назначения.