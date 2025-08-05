Фонд Ройзмана окончательно ликвидировали

В Свердловской области суд отклонил жалобу на ликвидацию Фонда Ройзмана

Свердловский областной суд отклонил жалобу на ликвидацию фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом). Об этом пишет ТАСС.

Представители фонда хотели оспорить решение Октябрьского суда Екатеринбурга, однако суд оставил апелляцию без удовлетворения. Таким образом организация окончательно ликвидирована.

«Фонд Ройзмана» работал в Екатеринбурге с 2015 года и участвовал в создании первого в городе хосписа. Организация существовала исключительно на частные деньги и пожертвования. Фонд ликвидировали 14 апреля 2025 года по требованию Минюста России.