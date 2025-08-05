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09:01, 5 августа 2025Путешествия

Изнасилованная в Европе туристка описала случившееся фразой «я была как кукла»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Испанская туристка, изнасилованная во время путешествия по Европе бездомным мужчиной, описала случившееся фразой «я была как кукла». Об этом она рассказала The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел 1 января 2019 года после новогодней вечеринки в Дублине, однако лишь сейчас 26-летняя Клаудия Пелегрина Сальседо решила раскрыть свое имя и высказаться. На это ее подтолкнул в том числе недавно вынесенный преступнику приговор.

По словам пострадавшей, она не может назвать своего насильника человеком. «Он — животное», — подчеркнула девушка. Сальседо рассказала, что Кристофер О’Грэйди напал на нее, когда она пыталась найти подругу. «Я помню, что была как кукла. Он водил меня по округе, делал со мной все что хотел. Помню, как он держал меня за руки, а я надеялась, что прохожие придут и помогут мне», — пожаловалась испанка.

Туристка добавила, что чувствовала отвращение, пока нападавший пытался успокаивать ее, убеждая, что ей ничего не грозит. Несмотря на это, она выразила надежду встретиться с О’Грэйди в безопасном месте и спросить, зачем он с ней так поступил.

Инцидент произошел в ирландском Дублине 1 января 2019 года, виновным 34-летнего Кристофера О’Грэйди признали в марте 2025 года, а приговор ему озвучили только в начале августа. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на шесть месяцев.

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