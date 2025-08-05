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18:47, 5 августа 2025Россия

Кадыров поручил усилить борьбу с клеветой и дезинформацией в Чечне

Глава Чечни Кадыров поручил усилить борьбу с клеветой в республике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить борьбу с клеветой и дезинформацией в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал пост по итогам расширенного совещания, где обсуждали социально-экономическую обстановку в регионе.

«Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах», — написал он.

Кадыров также добавил, что депутат Госдумы России Адам Делимханов отчитался, что подобная работа по теме клеветы и дезинформации ведется за пределами Чечни.

Ранее глава Чечни порассуждал о врагах и объяснил изменения в своем характере. Он объяснил, что давно не смеется, потому что сейчас не то время. Однако политик отметил, что он ждет, смотрит и запоминает.

ЖЗЛ
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