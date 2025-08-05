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21:27, 5 августа 2025Мир

Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна

Конгресс США вызвал Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна
Билл и Хиллари Клинтон

Билл и Хиллари Клинтон. Фото: Andreas Friedrichs / Globallookpress.com

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США вызвал бывшего президента страны Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Джеймса Комера.

Повестки для дачи показаний также получили бывшие директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и Роберт Мюллер, бывшие генпрокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес, бывший глава Минюста США Меррик Гарланд.

Допросы начнутся с 18 августа и будут длиться до середины октября. Также Минюст обязан до 19 августа предоставить в комитет все материалы по делу Эпштейна, включая переписку с администрацией бывшего президента США Джо Байдена.

Комер подчеркнул, что комитет намерен добиться подотчетности в деле финансиста и выяснить, почему преступления остались безнаказанными.

Ранее американские демократы обратились к наследнику Эпштейна с одним требованием — показать непристойную открытку, якобы подаренную президентом США Дональдом Трампом.

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