Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:06, 5 августа 2025Экономика

«Красное и белое» опровергло уход из российского региона

«Красное и белое» опровергло уход из Вологодской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сеть алкогольных магазинов «Красное и белое» опровергла информацию об уходе из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС.

«Данную информацию не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Утрату лицензий объяснили нарушениями, которые допустила сеть.

Позднее основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал ложью слова губернатора Георгия Филимонова об уходе компании из Вологодской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал отмену моратория на РСМД

    В российском доме из-за протечки крыши рухнул потолок

    Бритни Спирс едва не сняла с себя трусы во время танца

    Набравшая 400 баллов на ЕГЭ абитуриентка сдала экзамен в МГУ на 100 баллов

    Депутат Рады заявил о тревожных сигналах в работе ТЦК

    Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила прохожего и скамью в российском регионе

    В российском селе соседи замуровали пожилую соседку двухметровым забором

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Telegram впервые верифицировал личный аккаунт пользователя

    Найдено место хранения ветхозаветных скрижалей с десятью заповедями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости