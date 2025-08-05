«Красное и белое» опровергло уход из российского региона

«Красное и белое» опровергло уход из Вологодской области

Сеть алкогольных магазинов «Красное и белое» опровергла информацию об уходе из Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос ТАСС.

«Данную информацию не подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Утрату лицензий объяснили нарушениями, которые допустила сеть.

Позднее основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал ложью слова губернатора Георгия Филимонова об уходе компании из Вологодской области.