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12:47, 5 августа 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры взятия еще одного населенного пункта в Днепропетровской области

Минобороны России показало кадры взятия Январского в Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Под контроль российских военнослужащих перешло село Январское в Днепропетровской области. Кадры взятия населенного пункта журналистам показало Минобороны России.

Уточняется, что в боях за Январское принимали участие военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток». Также поддержку подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить», — добавили в оборонном ведомстве.

О взятии Вооруженными силами (ВС) России села Январское стало известно 5 августа. Также сообщалось о поражении украинских подразделений в населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей и Донецкой народной республики (ДНР).

ЖЗЛ
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