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08:31, 5 августа 2025Забота о себе

Парам предложили горячие альтернативы сексу с проникновением

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Лучиана Вилела заявила, что удовольствие в постели можно получить и без секса с проникновением. Шесть горячих альтернатив ему она предложила парам в разговоре с изданием Metropoles.

«Прикосновения, трение и поцелуи любых частей тела могут быть невероятно приятными, даже если вы миллион раз видели партнера обнаженным», — заявила Вилела. Также среди альтернатив половому акту в традиционном его понимании она назвала секс-игрушки и мастурбацию друг перед другом.

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Кроме того, по словам сексолога, расслабляющим занятием является массаж спины и плеч партнера. Внести разнообразие в интимную жизнь можно и с помощью эротических книг, аудиозаписей и видеоматериалов, а также орального секса.

Ранее гинеколог Кристина Пришвина предупредила о последствиях анального секса. По ее словам, эта сексуальная практика может привести к кровотечению из прямой кишки.

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