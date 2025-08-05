Назван необычный признак скорого взятия Россией крупнейшего города востока Украины

Политолог Марков предрек бегство жителей Харькова из города из-за Зеленского

Владимир Зеленский опубликовал фото у стелы «Харьков», расположенной у въезда в крупнейший город востока Украины, и это может быть необычным признаком скорого взятия Россией этого города под контроль. Эту примету назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Как отметили эксперт, существует народное поверье, согласно которому Зеленский фотографируется рядом со стелами тех городов, которые Украина вот-вот потеряет. В качестве примера Марков привел Артемовск (старое название — Бахмут), Мариуполь и Авдеевку, которые после аналогичных снимков Зеленского перешли под контроль Вооруженных сил России.

«Простые люди в России и на Украине именно так и верят (...) Уверен, после такого фото из Харькова начнется бегство людей, которые боятся боев», — предрек он реакцию жителей города.

Ранее стало известно о подрыве Зеленским морального духа Вооруженных сил Украины.