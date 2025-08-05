Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 5 августа 2025Россия

Назван необычный признак скорого взятия Россией крупнейшего города востока Украины

Политолог Марков предрек бегство жителей Харькова из города из-за Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Владимир Зеленский опубликовал фото у стелы «Харьков», расположенной у въезда в крупнейший город востока Украины, и это может быть необычным признаком скорого взятия Россией этого города под контроль. Эту примету назвал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

Как отметили эксперт, существует народное поверье, согласно которому Зеленский фотографируется рядом со стелами тех городов, которые Украина вот-вот потеряет. В качестве примера Марков привел Артемовск (старое название — Бахмут), Мариуполь и Авдеевку, которые после аналогичных снимков Зеленского перешли под контроль Вооруженных сил России.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

«Простые люди в России и на Украине именно так и верят (...) Уверен, после такого фото из Харькова начнется бегство людей, которые боятся боев», — предрек он реакцию жителей города.

Ранее стало известно о подрыве Зеленским морального духа Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

    Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня

    Зеленский назвал обстоятельство эффективности санкций против России

    Жена Цекало показала фигуру в бикини

    На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

    Россиян предупредили о возможном росте цен на услуги адвокатов

    Россиян предупредили об отключении интернета на популярных курортах страны

    Популярного блогера арестовали за игру в прятки в торговом центре

    Беспилотник ВСУ нашли у пляжа в Севастополе

    В США российскую «Дань-М» назвали чудо-оружием СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости