Военный Дандыкин объяснил отказ ВСУ идти на штурм под Сумами низкой мотивацией

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут отказываться идти на штурм на некоторых направлениях в Сумской области ввиду отсутствия мотивации и усталости, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Вместе с тем он подчеркнул, что это справедливо далеко не для всех участков фронта, потому недооценивать противника не стоит.

«На каких-то направлениях подобные действия солдат, может, и имеют место, на других — нет. Но бои идут. Противник бросает все новые резервы, так что сопротивление сохраняется. Хотя, по некоторым данным, прежнее ожесточение уходит, что, безусловно, хорошо», — заметил Дандыкин.

По его мнению, это может происходить из-за снижения мотивации военнослужащих на фоне усталости, внутренних проблем в стране и других факторов. Он также указал на ослабление систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины, что тоже сказывается на боевом духе.

«Конечно, ситуация изменилась в нашу пользу в сравнении даже с прошлым годом. Но ВСУ еще постараются нанести контрудар, так что нельзя недооценивать противника», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются идти на штурм в Сумской области. Подобные действия солдат были замечены в районе Юнаковки.