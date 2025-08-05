Родившаяся без рук девушка рассказала о сложностях своей жизни

Пользователь Reddit с ником QuietProgrammer998 рассказала о проблемах, которые сопровождает ее по жизни. По ее словам, она родилась без рук и живет так уже 17 лет.

«Когда люди впервые встречают меня, они либо выглядят очень удивленными, либо на их лицах читается отвращение. К счастью, первое случается чаще, — написала автор. — Конечно, я научилась есть, писать и печатать ногами. Даже не знаю, было ли это сложно и сколько времени заняло, потому что для меня это был естественный процесс».

Она добавила, что одной из основных проблем в ее жизни становятся падения, поскольку без рук она не может защитить лицо. Со временем девушка научилась приземляться на колени, однако удается это далеко не каждый раз. Но даже несмотря на эту проблему, она не стесняется и не боится бегать.

Она также добавила, что способна самостоятельно одеваться, оперируя исключительно ногами, хотя и вынуждена носить мешковатую одежду, в которую проще залезть. При этом она не пользуется одеждой с пуговицами, предпочитая липучки, а вот по обуви никаких ограничений нет. Ей также не нужна помощь, что приготовить себе еду, принять душ или сходить в туалет.

«Рассматриваю ли я протезирование рук? Мне кажется, что они мне не особо-то и нужны. Я практически полностью независима», — призналась QuietProgrammer998.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как справляется со своей болезнью — дерматофагией, возникшей на фоне обсессивно-компульсивного расстройства. По ее словам, она неоднократно сдирала собственную кожу с рук, ног и лица.