Россияне полюбили глэмпинги

В первой половине 2025-го интерес россиян к глэмпингам вырос на 25 процентов

Россияне полюбили отдых в глэмпингах — в первой половине 2025 года интерес соотечественников к такому досугу вырос на 25 процентов год к году. Об этом говорится в материале Агентства развития Мончегорска, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, наибольшее количество глэмпингов в Краснодарском крае (более 10 тысяч) и Крыму (более 3000). При этом на северных территориях страны фиксируют большой рост востребованности таких мест.

«Мурманская область — один из регионов, где формат глэмпинга демонстрирует высокую динамику. По итогам 2024 года турпоток в регион достиг 761 тысячи человек (плюс 13,5 процента к предыдущему году), а число запросов на арктические направления и комфортное проживание за полярным кругом выросло вдвое», — указано в материале.

Ранее аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составили топ гастрономических направлений России. Возглавил список Краснодарский край.

