Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:33, 5 августа 2025Путешествия

Россиянки привезли бижутерию из Китая и нарвались на штраф

ФТС: Таможенники в Кольцово изъяли у пассажирок из Китая 34 килограмма бижутерии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В российском аэропорту две женщины лишились китайской бижутерии на десятки килограммов и нарвались на штраф. Об этом сообщает в Telegram-канале Федеральная таможенная служба (ФТС).

Двух россиянок остановили в международном зале прибытия воздушной гавани Екатеринбурга Кольцово. Пассажирки из Китая привезли с собой большие коробки, в которых таможенники обнаружили шесть тысяч различных украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок для изготовления бижутерии. Общий вес товаров составил 34 килограмма.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша. Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
Летящая лошадь, храм-муравейник и лапша.Россияне массово едут в самый закрытый район Китая. Почему там нужно непременно побывать?
15 июля 2025

Туристки признались, что везли изделия на продажу без декларирования. Партию посчитали коммерческой и изъяли для проведения экспертизы. В отношении россиянок возбудили административные дела, штраф за которые предусматривает от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее сотрудники таможни изъяли у россиянки кольцо за миллионы рублей, которое она приобрела в Катаре. Сотрудники ФТС остановили девушку в зеленом коридоре Шереметьево.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

    Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости