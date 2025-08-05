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09:27, 5 августа 2025Путешествия

Российские туристы массово отравились креветками в роскошном отеле Кубы

Shot: Десятки российских туристов массово отравились креветками в Варадеро
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Десятки российских туристов массово отравились креветками в роскошном пятизвездочном отеле Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в гостинице Iberostar Selection Varadero в Варадеро. По словам заболевших, приготовленные на гриле креветки с самого начала показались им негодными. Спустя несколько часов после их употребления отдыхающие пожаловались на проблемы с желудком, рвоту и температуру.

Сотрудники отеля опровергли факт отравления, объяснив случившееся акклиматизацией. Известно, что 12 дней отдыха в этой гостинице обошлись россиянам по 350 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово жалуются на аллергию, вызванную купанием в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Соотечественники рассказали, что после купания в море у них появились покраснения и зуд.

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