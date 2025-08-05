Известный российский спортивный комментатор Александр Гришин погиб вследствие несчастного случая на железной дороге.
Его супруга Анастасия подтвердила трагедию, отметив, что это произошло на железнодорожной платформе в сильный дождь, отказавшись сообщать другие подробности. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, добавила, что комментатора сбила электричка.
По информации Telegram-канала Shot, 47-летний Гришин попал под электричку минувшей ночью, когда возвращался домой с работы. Его родные начали искать мужчину после того, как он долго не приезжал домой. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело супруга.
Mash добавил, что трагедия произошла на станции Битца около часа ночи. По информации канала, Гришина зацепил проходящий поезд, который он не увидел из-за сильного дождя. Его тело обнаружили только в пять утра.
Гришин работал на телевидении больше 20 лет
Известно, что Гришин проработал на телевидении 23 года. В 2002 году он начал комментировать спорт на канале «7ТВ», спустя два года перешел на телеканал «Спорт», где трудился 11 лет. С 2015 года работал на «Матч ТВ», а в 2018-м перешел на Первый канал.
Гришин работал на пяти Олимпийских играх (в своих соцсетях он называл себя «голосом восьми Олимпиад»), а также на матчах чемпионатов Европы и мира по футболу, однако основным видом спорта для него было фигурное катание. В частности, он комментировал практически все крупные турниры последних лет.
На трагедию отреагировали Тарасова и Губерниев
Тарасова назвала Гришина невероятно профессиональным человеком, который безумно любил свою профессию и «знал в ней такие тонкости, в которые мало кто вникал».
«Работать с ним было настоящим удовольствием — с ним невозможно было ошибиться. Он всегда тактично поправлял, никогда не делал это грубо», — сказала Тарасова, которая работала с Гришиным на эфирах фигурного катания. Она также отметила, что Гришин недавно женился, и у него родился сын. Ранее Тарасова называла Гришина в числе пяти своих любимых комментаторов.
На случившееся отреагировал и комментатор Дмитрий Губерниев. «Какой ужас и кошмар!!! Потеря большая… Саша, как же так…», — высказался он.
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что Гришин любил каждого фигуриста, выходившего на лед, а также был очень интеллигентным и начитанным. «Мы с ним много работали вместе. Несмотря на то что отдавал приоритет в ведении репортажей мне, Леше Ягудину, Леше Тихонову, именно он был стержнем трансляций. Именно он держал темпоритм, подводил нас к тем или иным ремаркам», — отметил Авербух.
Первый канал, где работал Гришин, прокомментировал трагедию
Первый канал в комментарии «Ленте.ру» отметил, что жизнь Гришина оборвалась внезапно и несправедливо.
«Его голос которого знала вся страна, а особенно поклонники фигурного катания. <...> Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь», — высказались на ТВ-канале. Там также принесли самые искренние соболезнования его семье и родным.
Фигурист и друг комментатора Максим Траньков рассказал, что все расходы на похороны возьмет на себя Первый канал.