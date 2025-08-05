«Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

Спортивный комментатор Гришин погиб в возрасте 47 лет, его сбила электричка

Известный российский спортивный комментатор Александр Гришин погиб вследствие несчастного случая на железной дороге.

Его супруга Анастасия подтвердила трагедию, отметив, что это произошло на железнодорожной платформе в сильный дождь, отказавшись сообщать другие подробности. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, добавила, что комментатора сбила электричка.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По информации Telegram-канала Shot, 47-летний Гришин попал под электричку минувшей ночью, когда возвращался домой с работы. Его родные начали искать мужчину после того, как он долго не приезжал домой. Позднее жене комментатора позвонили из полиции и сообщили, что обнаружили тело супруга.

Mash добавил, что трагедия произошла на станции Битца около часа ночи. По информации канала, Гришина зацепил проходящий поезд, который он не увидел из-за сильного дождя. Его тело обнаружили только в пять утра.

Гришин работал на телевидении больше 20 лет

Известно, что Гришин проработал на телевидении 23 года. В 2002 году он начал комментировать спорт на канале «7ТВ», спустя два года перешел на телеканал «Спорт», где трудился 11 лет. С 2015 года работал на «Матч ТВ», а в 2018-м перешел на Первый канал.

Гришин работал на пяти Олимпийских играх (в своих соцсетях он называл себя «голосом восьми Олимпиад»), а также на матчах чемпионатов Европы и мира по футболу, однако основным видом спорта для него было фигурное катание. В частности, он комментировал практически все крупные турниры последних лет.

На трагедию отреагировали Тарасова и Губерниев

Тарасова назвала Гришина невероятно профессиональным человеком, который безумно любил свою профессию и «знал в ней такие тонкости, в которые мало кто вникал».

Фото: @a.grishin.official

«Работать с ним было настоящим удовольствием — с ним невозможно было ошибиться. Он всегда тактично поправлял, никогда не делал это грубо», — сказала Тарасова, которая работала с Гришиным на эфирах фигурного катания. Она также отметила, что Гришин недавно женился, и у него родился сын. Ранее Тарасова называла Гришина в числе пяти своих любимых комментаторов.

На случившееся отреагировал и комментатор Дмитрий Губерниев. «Какой ужас и кошмар!!! Потеря большая… Саша, как же так…», — высказался он.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух отметил, что Гришин любил каждого фигуриста, выходившего на лед, а также был очень интеллигентным и начитанным. «Мы с ним много работали вместе. Несмотря на то что отдавал приоритет в ведении репортажей мне, Леше Ягудину, Леше Тихонову, именно он был стержнем трансляций. Именно он держал темпоритм, подводил нас к тем или иным ремаркам», — отметил Авербух.

Первый канал, где работал Гришин, прокомментировал трагедию

Первый канал в комментарии «Ленте.ру» отметил, что жизнь Гришина оборвалась внезапно и несправедливо.

«Его голос которого знала вся страна, а особенно поклонники фигурного катания. <...> Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизнь», — высказались на ТВ-канале. Там также принесли самые искренние соболезнования его семье и родным.

Фигурист и друг комментатора Максим Траньков рассказал, что все расходы на похороны возьмет на себя Первый канал.