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00:40, 5 августа 2025Силовые структуры

Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила прохожего и скамью в российском регионе

МВД: 7-летняя девочка за рулем авто сбила прохожего и скамью в Старом Осколе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила 45-летнего прохожего в Старом Осколе. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, передает РИА Новости.

Все произошло во дворе в микрорайоне Олимпийский. Авто «Лада Веста» двигалось задним ходом и в результате наехало на мужчину, а после на скамью и на две припаркованные машины. Пешехода госпитализировали с телесными повреждениями.

В МВД отметили, что в момент случившегося на пассажирском сидении был отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия завели пдминистративное дело по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

Отца девочки также могут привлечь к ответственности по статье 12.7 за передачу управления авто лицу, которое не имеет на это право.

Ранее в Москве два грузовика на скорости протаранили пробку и попали на видео. В результате были повреждены несколько легковых машин, есть пострадавшие.

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