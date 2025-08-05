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08:49, 5 августа 2025Мир

На Западе указали на скрытый интерес США на Украине

Профессор Дизен: США развязали войну на Украине в 2014 году и наживаются на ней
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

США развязали боевые действия на Украине в 2014 году и теперь наживаются на этом. На скрытый интерес Вашингтона в украинском конфликте указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней», — написал эксперт.

Дизен отметил, что Вашингтон с самого начала был ключевым участником противостояния и неоднократно саботировал любые варианты урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее стало известно о невыполнении США обязательств перед Украиной. Речь идет о поставке радиотехники на 318 миллионов долларов по контрактам с оборонной компанией L3Harris, сейчас сделка обеспечена лишь на половину.

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