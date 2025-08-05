На Западе указали на скрытый интерес США на Украине

Профессор Дизен: США развязали войну на Украине в 2014 году и наживаются на ней

США развязали боевые действия на Украине в 2014 году и теперь наживаются на этом. На скрытый интерес Вашингтона в украинском конфликте указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«США начали конфликт в 2014 году, усугубили опосредованную войну, <...> и теперь гордятся тем, что наживаются на ней», — написал эксперт.

Дизен отметил, что Вашингтон с самого начала был ключевым участником противостояния и неоднократно саботировал любые варианты урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее стало известно о невыполнении США обязательств перед Украиной. Речь идет о поставке радиотехники на 318 миллионов долларов по контрактам с оборонной компанией L3Harris, сейчас сделка обеспечена лишь на половину.