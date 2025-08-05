Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:31, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Сокамерник знаменитого маньяка рассказал о его преступлениях

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дональд Харви

Дональд Харви. Фото: Al Berhman / AP

Пользователь Reddit с ником No_Statement5927 рассказал о том, как отбывал наказание в одной тюремной камере с известным маньяком. По его словам, это был Дональд Харви — санитар, который с 1970 по 1987 год лишил жизни от 36 до 87 человек.

«Раскаялся ли он? Нет, вовсе нет. Он гордился этим и даже хвастался. Он рассказал мне еще о куче преступлений, за которые его так и не осудили. Однажды он рассказал мне, как ввел десятилетнему мальчику в капельницу жидкий цемент. Ребенку сразу стало плохо, но он медленно угасал еще три дня. У него засорились вены, случился инсульт, после чего его не стало. Харви был одним их медбратьев, пытавшихся его спасти, но он же был и причиной этой трагедии», — рассказал автор.

Он добавил, что Харви признавался ему в сотне преступлений, хотя доказанными следствие считает лишь половину из них. Во многих случаях он вводил своим жертвам критические для них дозы инсулина, однако эти смерти не вызывали подозрений.

«Он часто вспоминал свою первую жертву, о которой никто так и не узнал — это была его неизлечимо больная двоюродная бабушка Мэйси. Ему приходилось ухаживать за ней, он воспринимал ее как обузу, поэтому просто задушил ее. Он сказал мне, что в тот день чувствовал себя Богом, и многие годы после этого хотел снова испытать это ощущение», — рассказал No_Statement5927.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о тяготах жизни в федеральной тюрьме Данберри в США. Мужчина провел семь лет в заключении после того, как был признан виновным в покушении на сбыт крупной партии фентанила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Бастрыкин рассказал об атаках дронов ВСУ на электроподстанции в Курске

    Силовики сообщили о сокращении штурмовых групп ВСУ под Сумами

    Иностранец описал женщин в России фразой «могут спасти мир и починить мотоцикл»

    Аналитик указал на безвыходное положение Украины

    Около побережья Курил произошло землетрясение

    Момент падения и взрыва беспилотника в российском регионе попал на видео

    Риелтор раскрыл влияние снижения ставки ЦБ на стоимость квартир

    Геймеры нашли замену Windows 11

    Сокамерник знаменитого маньяка рассказал о его преступлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости