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17:12, 5 августа 2025Наука и техника

Создано мощное обезболивающее без риска привыкания

PNAS: ADRIANA подавляет боль без риска зависимости и тяжелых побочных эффектов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Японские ученые разработали новый мощный анальгетик, способный подавлять боль без риска зависимости и тяжелых побочных эффектов, характерных для опиоидов. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Новый препарат под названием ADRIANA создавался исследователями Киотского университета и уже прошел успешные клинические испытания на добровольцах и пациентах после хирургических операций.

В отличие от морфина и других опиоидов, ADRIANA действует через иной механизм — он блокирует подтип α2B-адренорецепторов, что повышает уровень норадреналина и активирует α2A-рецепторы, отвечающие за обезболивание. Такой путь позволяет избежать угнетения дыхания и привыкания, не провоцируя сердечно-сосудистых осложнений.

После удачных доклинических испытаний команда провела фазы I и II клинических исследований, включая пациентов после операций по удалению опухолей легких. Результаты оказались многообещающими, и сейчас готовится масштабное испытание в США совместно с биотехнологической компанией BTB Therapeutics.

Создатели препарата отмечают, что ADRIANA может стать первым японским неопиоидным анальгетиком и сыграть ключевую роль в преодолении «опиоидного кризиса».

Ранее ученые обнаружили, что популярный анальгетик парацетамол может не только облегчать боль, но и менять поведение. После приема препарата люди чаще шли на риск, недооценивая опасность.

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