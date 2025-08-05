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08:32, 5 августа 2025Интернет и СМИ

В Индии заявили о поставившем мат Украине Путине

Hindustan Times: Отказом принять ультиматум Трампа Путин поставил мат Украине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Отказом принять 10-дневный ультиматум от президента США Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин «поставил мат Украине», считает индийская газета Hindustan Times.

Там указали, что за считанные дни до истечения срока действия ультиматума Трампа Кремль сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий», намекая на возможную встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«В то время как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направляется в Москву, напряженность из-за отказа России принять предложения о прекращении огня обостряется. Терпение Трампа истощается после развертывания атомной подводной лодки и ожесточенной перепалки с Медведевым. Теперь все взгляды прикованы к Москве. Поддержит ли Путин ситуацию или проигнорирует угрозу Трампа?» — задается вопросом газета.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался, что Путин готов встретиться с Зеленским после предварительной работы экспертов. Он добавил, что в настоящий момент такая работа до сих пор не проделана.

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