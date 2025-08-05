В Кремле сделали заявление о снятии моратория по РСМД

Песков: У России больше нет ограничений по развертыванию РСМД

У России больше нет ограничений по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского МИД о снятии моратория на соответствующие вооружения, передает ТАСС.

«Россия больше не имеет никаких ограничений на этот счет и теперь не считает себя чем-то ограниченной. Также Москва считает себя вправе, если возникнет такая необходимость, принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что анонсов касательно решений президента России Владимира Путина по развертыванию РСМД «ждать не стоит», поскольку сфера обороны и безопасности государства является «достаточно чувствительной и непубличной областью».

Ранее МИД опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования.