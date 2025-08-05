Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 5 августа 2025Мир

В Кремле сделали заявление о снятии моратория по РСМД

Песков: У России больше нет ограничений по развертыванию РСМД
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У России больше нет ограничений по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление российского МИД о снятии моратория на соответствующие вооружения, передает ТАСС.

«Россия больше не имеет никаких ограничений на этот счет и теперь не считает себя чем-то ограниченной. Также Москва считает себя вправе, если возникнет такая необходимость, принимать соответствующие меры и делать соответствующие шаги», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что анонсов касательно решений президента России Владимира Путина по развертыванию РСМД «ждать не стоит», поскольку сфера обороны и безопасности государства является «достаточно чувствительной и непубличной областью».

Ранее МИД опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    Симоньян предрекла тюрьму причастным к приговору Гуцул

    Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости