В МВД назвали способ вычислить мошенника в переписке с другом

МВД: В переписке вычислить мошенника можно по непривычному поведению

Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного «ты» начали вдруг обращаться на «вы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По мнению правоохранителей, вероятно, аккаунт юзера взломали, а переписку начал вести мошенник.

Россиянам порекомендовали обращать внимание на непривычное поведение собеседников в чатах в Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и других приложениях.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали представляться врачами поликлиник, чтобы воровать данные россиян.