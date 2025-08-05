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02:51, 5 августа 2025Интернет и СМИ

В МВД назвали способ вычислить мошенника в переписке с другом

МВД: В переписке вычислить мошенника можно по непривычному поведению
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Гражданам стоит быть бдительными, если знакомые в переписке в мессенджерах вместо привычного «ты» начали вдруг обращаться на «вы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По мнению правоохранителей, вероятно, аккаунт юзера взломали, а переписку начал вести мошенник.

Россиянам порекомендовали обращать внимание на непривычное поведение собеседников в чатах в Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и других приложениях.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали представляться врачами поликлиник, чтобы воровать данные россиян.

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