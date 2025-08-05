Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:13, 5 августа 2025Наука и техника

В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

Военный эксперт Шлепченко: Сомнительно, что «Циркон» смогут приспособить к Су-57
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Западные военные журналы обсуждают возможность установки гигантской версии ракеты «Циркон» на передовой российский истребитель Су-57. Слухи об этом прокомментировал военный эксперт Влад Шлепченко, передает «Царьград».

Со ссылкой на заместителя главкома ВКС России генерал-лейтенанта Александра Максимцева американский журнал Military Watch Magazine заявил, что в скором времени российские самолеты будут модернизированы гиперзвуковыми ракетами. Шлепченко подчеркнул, что указанное издание не стоит считать достоверным источником информации, так что к подобным слухам лучше относиться с долей скепсиса.

«В данном случае выглядит предельно сомнительно информация о том, что ракету "Циркон" смогли бы приспособить к Су-57», — заявил специалист.

Он напомнил, что «Циркон» является корабельной ракетой, так что ее размеры составляют около восьми-девяти метров. При этом Су-57 отличается технологией малозаметности, так что установка на нем столь большого снаряда «убивает всю идею малозаметности», подчеркнул Шлепченко. Истребитель вполне может получить такой вид ракет, однако именно «Циркон» — просто фантазия журналистов, заключил он.

Ранее журнал Military Watch Magazine напомнил, что в 2023 году в России создали прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса «воздух — поверхность» для Су-57. Новое орудие, вероятнее всего, получило характеристики ракеты «Циркон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    В России признана нежелательной деятельность британской организации

    Симоньян предрекла тюрьму причастным к приговору Гуцул

    Четыре российских поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

    Врач призвал отказаться от привычки выдавливать прыщи

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости