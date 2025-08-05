В России признана нежелательной деятельность британской организации

ГП признала нежелательной деятельность в РФ фонда Zimin Foundation из Англии

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации Zimin Foundation из Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фонд оказывает финансовую и информационную поддержку причастным к экстремистской деятельности и терроризму.

По данным Генпрокуратуры, британская организация на фоне проведения специальной военной операции усилила антироссийскую риторику и занимается распространением дискредитирующей страну информации. Только в этом году фонд выделил 30 субсидий проектам журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. из ФРГ.