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13:31, 5 августа 2025Силовые структуры

В России признана нежелательной деятельность британской организации

ГП признала нежелательной деятельность в РФ фонда Zimin Foundation из Англии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране неправительственной организации Zimin Foundation из Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фонд оказывает финансовую и информационную поддержку причастным к экстремистской деятельности и терроризму.

По данным Генпрокуратуры, британская организация на фоне проведения специальной военной операции усилила антироссийскую риторику и занимается распространением дискредитирующей страну информации. Только в этом году фонд выделил 30 субсидий проектам журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. из ФРГ.

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