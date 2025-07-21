Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России Фонд Розы Люксембург из ФРГ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. из ФРГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

В Генпрокуратуре сообщили, что фонд был основан в 1990 году и имеет филиалы и представительства по всему миру. Целью его работы указывается политическое и общественное просвещение, содействие международному взаимопониманию.

На самом деле он занимается работой, направленной на формирование протестных настроений и радикализацию молодежи, а также дискредитацию органов российской власти.

Постоянно распространяются материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами, иностранными и международными НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Ранее сообщалось, что деятельность Йельского университета признана нежелательной в России.

