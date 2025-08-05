Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 5 августа 2025Наука и техника

В США исключили запуск корабля Dream Chaser в 2025 году

ArsTechnica: Практически исключено, что корабль Dream Chaser полетит в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Ken Ulbrich / Reuters

Практически исключено, что грузовой космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space отправится в свой первый полет в 2025 году. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По словам руководителя программы Международной космической станции НАСА Даны Вайгель, в настоящее время Dream Chaser находится на финальной сборке.

«Необходимо полностью протестировать все программные функции. Так что это для них приоритетное направление. Кроме того, они продолжают работать над сертификацией системы управления воздушными винтами», — сказала руководитель.

Бергер допускает, что НАСА уделяет пристальное внимание двигателям Dream Chaser, поскольку опасается повторения ситуации, которая сложилась вокруг корабля Starliner. По данным одного из источников издания, Sierra Space рассматривает возможность изменения своей первой миссии с целью сокращения времени для сертификации.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Другой проблемой Dream Chaser обозреватель называет доступность ракеты Vulcan Centaur, которая должна использоваться для запуска корабля.

В июне 2024-го издание SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщило, что второй запуск Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser, который не готов к старту в сентябре того же года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

    Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

    Водитель бензовоза прокатил российского инспектора на ступеньке и попал на видео

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала откровенные кадры из бани

    В США российский ударный беспилотник назвали чудо-оружием, истощающим ресурсы ВСУ. Что известно о дроне «Дань-М»?

    Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

    Россиянам описали схемы мошенничества с ввозом автомобилей

    Раскрыты задачи названного в США чудо-оружием СВО дрона «Дань-М»

    В элитном ЖК около Кремля россиянин с ножом набросился на полицейского

    Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости