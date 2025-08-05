Запашный жестко ответил на вопрос о запрете животных в цирке

Эдгард Запашный заявил, что запроса общества на запрет животных в цирке нет

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ответил на требования некоторых активистов запретить использовать животных в цирковых представлениях. Его слова приводит издание ТАСС.

По словам народного артиста России, на сегодняшний день в обществе нет запроса на подобные решения. Требования о запрете он назвал политтехнологиями и цинизмом.

«То есть, 40 животных мы сильно любим, а несколько миллионов животных — кур, коров, уток, кроликов, баранов, свиней... почему-то никто даже не переживает за них. А это миллионы!» — говорит он.

Запашный считает, что животных в цирке не запретят, пока Россия придерживается «курса на адекватность». «Один из самых популярных вопросов в наш кол-центр — какие животные сегодня в программе? Второй — почему так мало» — добавил известный дрессировщик.

Ранее стало известно, что Эдгард Запашный обвинил директора Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страгу в запугивании зарубежных артистов.