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04:42, 6 августа 2025Ценности

54-летняя ведущая снялась в розовом купальнике

54-летняя ведущая Падма Лакшми снялась в розовом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @padmalakshmi

Популярная американская ведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала фигуру в купальнике. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость снялась на фоне пляжа в бикини розового цвета. Манекенщица позировала с распущенными волосами, отказавшись при этом от макияжа. Из аксессуаров на ней были — колье и небольшие серьги.

Лакшми не уточнила, где были сделаны фотографии.

В ноябре 2024 года Падма Лакшми рассказала о принятии себя после обнаженной съемки для календаря Pirelli.

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