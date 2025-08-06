Администрация Трампа оценила ситуацию на поле боя для Украины

Постпред Уитакер: США считают, что конфликт на Украине не решить на поле боя

США считают, что конфликт на Украине не решить на поле боя, и его необходимо урегулировать другим образом. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом, передает агентство Reuters.

«Этот конфликт не будет завершен военными средствами», — указал постпред США.

Уитакер добавил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения боевых действий. По его словам, предыдущий глава государства Джо Байден не пытался этого добиться и лишь занимался бездумной поставкой вооружений.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа, возможно, сделает положительное заявление, а может, и нет. Госсекретарь подчеркнул, что еще предстоит провести совещание по итогам встречи в Кремле.