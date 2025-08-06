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19:29, 6 августа 2025Мир

Администрация Трампа оценила ситуацию на поле боя для Украины

Постпред Уитакер: США считают, что конфликт на Украине не решить на поле боя
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

США считают, что конфликт на Украине не решить на поле боя, и его необходимо урегулировать другим образом. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом, передает агентство Reuters.

«Этот конфликт не будет завершен военными средствами», — указал постпред США.

Уитакер добавил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прекращения боевых действий. По его словам, предыдущий глава государства Джо Байден не пытался этого добиться и лишь занимался бездумной поставкой вооружений.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа, возможно, сделает положительное заявление, а может, и нет. Госсекретарь подчеркнул, что еще предстоит провести совещание по итогам встречи в Кремле.

ЖЗЛ
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