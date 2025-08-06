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09:44, 6 августа 2025Россия

В России заявили о «воюющем с патриотами» «Ахмате» и призвали подразделение определиться

Публицист Антоновский: Руководство «Ахмата» на медиаресурсах воюет с патриотами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Руководство спецназа «Ахмат» на своих медиаресурсах «воюет с русскими патриотами». Об этом заявил в Telegram российский публицист Роман Антоновский.

По словам блогера, очередная публикация о конфликте, произошедшем в бассейне Луганска, «подкинула дровишек в тлеющий костер». Антоновский заявил, что руководство подразделения раскачивает конфликт, который можно было погасить в зародыше, и «Ахмату» следовало бы определиться, являются ли они военнослужащими или блогерами.

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В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

«Надо было сразу разбираться с уголовником, а не воевать с тем, кто его по делу скрутил (...) Воюет масса подразделений, но ни одно не ведет такой активной медийной активности. Вы уж определитесь, вы воюете или вы блогеры? К чему эти сотни роликов и постов, не относящиеся к вашей боевой работе?» — призвал автор.

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Аннтоновский опубликовал свой пост после того, как командир «Ахмата» Апти Алаудинов в очередной раз выложил запись о конфликте в бассейне — на этот раз он поделился публикацией общественницы Анастасии Кашеваровой.

Российские военкоры, военблогеры и общественники указывали на недопустимое поведение Апти Алаудинова в упомянутом конфликте, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в вооруженных силах.

ЖЗЛ
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