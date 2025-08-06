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13:15, 6 августа 2025Экономика

Банки резко нарастили выдачи россиянам кредитов после снижения ключевой ставки

Frank RG: Выдача кредитов россиянам выросла на 17,5 процента по итогам июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По итогам июля 2025 года суммарные объемы одобренных банками кредитов россиянам увеличились в общей сложности на 17,5 процента в сравнении с июньским показателем и достигли отметки в 917,2 миллиарда рублей. О резком росте выдач займов населению после снижения ключевой ставки сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.

Объем выдач кредитов физическим лицам в России начал заметно сжиматься после резкого увеличения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) осенью прошлого года. Однако на фоне ослабления денежно-кредитной политики регулятора к концу июля показатель восстановился до значений, зафиксированных в октябре 2024-го, отмечают аналитики.

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Наблюдающийся в настоящее время прирост объемов одобренных займов сопоставим с динамикой, которая была на внутреннем рынке в марте прошлого года, добавляют эксперты. По итогам второго летнего месяца количество выданных кредитов увеличился на 8,5 процента и достиг отметки в 2,6 миллиона единиц. Впрочем, нынешнему приросту далеко до показателей, фиксировавшихся до охлаждения розничного кредитования. Тогда банки одобряли россиянам ежемесячно по 3-5 миллионов новых кредитных договоров.

За последние несколько месяцев руководство ЦБ дважды снижало ключевую ставку: сначала на 100 базисных пунктов, до 20 процентов годовых, а в конце июля — еще на 200 базисных пунктов, до 18 процентов. На этом фоне рыночные ставки по кредитам незначительно сократились, как и проценты по вкладам. Тем не менее наблюдающийся сейчас ажиотажный рост выдач займов во многом является аномальным, так как ставки по ним остаются в целом заградительными, отмечал ранее представитель ВТБ. Несмотря на нынешнее оживление, до полноценного кредитного ренессанса еще далеко, подчеркнул он.

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