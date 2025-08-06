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23:34, 6 августа 2025Спорт

Чимаев ответил на вопрос о завершении карьеры

Чимаев опроверг завершение карьеры: Мне все еще нравится находиться в октагоне
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Представляющий ОАЭ боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев ответил на вопрос о завершении карьеры. Об этом он рассказал на YouTube-канале ESPN MMA.

Чимаев опроверг завершение карьеры. «Иногда такие мысли появляются в голове из-за усталости, травм и операций. Бывает так, что ты думаешь: "Черт, зачем я этим занимаюсь?" Но это моя работа и то, в чем я хорош», — заявил он, отметив, что ему еще нравится находиться в октагоне. Спортсмен добавил, что ему нужны деньги.

17 августа Чимаев подерется с Дрикусом дю Плесси за чемпионский пояс в среднем весе. Бой пройдет на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

31-летний Чимаев остается непобежденным в ММА. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.

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