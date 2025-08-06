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08:55, 6 августа 2025Мир

Германия удивила Еврокомиссию

Представитель ЕК по торговле Гилл: Критика ФРГ в адрес сделки с США удивляет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Критика министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля в адрес торговой сделки Европейского союза (ЕС) с США удивляет Еврокомиссию (ЕК). Об этом заявил представитель ЕК по торговле Улоф Гилл, передает Politico.

«Я должен признать, что мы были весьма удивлены, услышав это заявление от немецкого министра», — заявил Гилл.

По словам представителя ЕК, страны Евросоюза настаивали на том, что только согласованное решение может обеспечить стабильность и защитить общие интересы. Гилл добавил, что такого мнения придерживалось подавляющее большинство стран ЕС. Неназванный чиновник ЕК подтвердил, что «лишь небольшое меньшинство» государств объединения хотели пойти на риск торговой войны с США.

Таким образом Гилл отреагировал на слова Клингбайля о том, что сделка с США продемонстрировала слабость ЕС. Глава Минфина добавил, что объединение «не может быть удовлетворено» сделкой.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Евросоюзу удалось защитить ключевые интересы в рамках сделки с США, избежав ненужной эскалации, но в Берлине ожидали от сделки большего.

ЖЗЛ
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