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20:02, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Гоблин назвал здравыми два принятых во Франции правила

Блогер Пучков заявил, что считает здравыми правила безопасности во Франции
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков назвал здравыми два принятых во Франции, связанные с автомобильными стеклами и мусорными баками. О них блогер рассказал в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков отметил, что во Франции в целях безопасности нельзя тонировать окна машины. По его словам, полицейские должны видеть, что находится в салоне автомобиля, чтобы обнаружить опасный предмет. Второе правило касается мусорных баков: во Франции их не делают закрытыми, чтобы в них нельзя было положить бомбу

«Палка железная, на ней железное кольцо и полиэтиленовый мешок прозрачный висит. Чтобы все видели, что ты там набросал, чтобы никакую мину не положить было. Не знаю, на мой взгляд, совершенно здравый подход», — добавил переводчик.

Ранее Гоблин рассказал, что украинские власти хотят с ним расправиться. По мнению Пучкова, таким образом Киев признал его информационное влияние.

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