Хайди Клум собралась лечиться от червей и получила предостережение от врача

Диетолог Червони: Так называемые чистки создают множество рисков для здоровья

Супермодель и телеведущая Хайди Клум призналась, что вместе с мужем музыкантом Томом Каулитцем начинает курс очищения организма от червей и паразитов. 52-летнюю немецкую звезду цитирует People.

Как утверждает Клум, этот курс нужно проходить раз в год, но она никогда этого не делала. При этом модель не уточнила, есть ли у нее симптомы наличия глистов или паразитов. «Если вы из тех, кто время от времени ест сырое, например, суши, существуют таблетки [чтобы от них избавиться]. В них содержатся травы. Много гвоздики. Паразиты ненавидят гвоздику. Они также ненавидят семена папайи», — поделилась она.

Однако врач-диетолог Бет Червони напомнила, что не существует никаких доказательств того, что растительные добавки помогают бороться с паразитарными инфекциями. Червони также предупредила, что так называемые чистки организма создают множество рисков для здоровья.

«Я очень надеюсь, что эти очищения не станут популярными, они могут представлять серьезную угрозу для здоровья. (...) Если у вас действительно паразитарная инфекция, пытаться лечить себя комплексно травами и специями — не лучшая идея», — предостерегла диетолог.

Ранее диетолог Александр Бурлаков заявил, что холодец не приносит пользу суставам. По его мнению, это утверждение является мифом.