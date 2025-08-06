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13:29, 6 августа 2025Забота о себе

Хайди Клум собралась лечиться от червей и получила предостережение от врача

Диетолог Червони: Так называемые чистки создают множество рисков для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Супермодель и телеведущая Хайди Клум призналась, что вместе с мужем музыкантом Томом Каулитцем начинает курс очищения организма от червей и паразитов. 52-летнюю немецкую звезду цитирует People.

Как утверждает Клум, этот курс нужно проходить раз в год, но она никогда этого не делала. При этом модель не уточнила, есть ли у нее симптомы наличия глистов или паразитов. «Если вы из тех, кто время от времени ест сырое, например, суши, существуют таблетки [чтобы от них избавиться]. В них содержатся травы. Много гвоздики. Паразиты ненавидят гвоздику. Они также ненавидят семена папайи», — поделилась она.

Однако врач-диетолог Бет Червони напомнила, что не существует никаких доказательств того, что растительные добавки помогают бороться с паразитарными инфекциями. Червони также предупредила, что так называемые чистки организма создают множество рисков для здоровья.

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«Я очень надеюсь, что эти очищения не станут популярными, они могут представлять серьезную угрозу для здоровья. (...) Если у вас действительно паразитарная инфекция, пытаться лечить себя комплексно травами и специями — не лучшая идея», — предостерегла диетолог.

Ранее диетолог Александр Бурлаков заявил, что холодец не приносит пользу суставам. По его мнению, это утверждение является мифом.

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