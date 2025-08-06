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10:16, 6 августа 2025Ценности

Ивлеева без штанов устроила фотосессию на стоге сена

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nastyaivleeva

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вновь устроила фотосессию без штанов в деревне. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэсерша предстала на размещенных кадрах в коричневых сапогах, белых трусах и майке, оформленной пуговицами. Она позировала перед камерой, сидя на стоге сена и демонстрируя стройную фигуру. Ее внешний вид дополнили яркая помада на губах и объемная прическа.

«Ничего нет прекраснее лета в деревне», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 32,2 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Ивлеева почистила коровник в наряде за десятки тысяч рублей.

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