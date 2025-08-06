Всплеск продаж машин в России объяснили

Аналитик Тюктеев: Ожидание падения ключевой ставки оживило продажи авто в России

Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) руководством Центробанка (ЦБ) вкупе с резким снижением ключевой ставки оживило продажи машин на российском рынке в июле. Об этом заявил замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Его слова приводит «Автостат».

На этом фоне, пояснил аналитик, ряд российских банков во втором летнем месяце продлил депозиты с уже пониженной ставкой, что привело к перетоку денежных средств из области отложенного спроса в сторону покупки машин. Резкое ослабление ДКП также оказало влияние на рыночные ставки по автозаймам.

Кроме того, в последнее время граждане стали менее охотно верить в возможность скорого возвращения на внутренний рынок ушедших западных производителей. «Пришло осознание того, что по политическим мотивам это маловероятно и ждать дальше особо нечего», — резюмировал Тюктеев.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь, отнес к числу главных причин июльского всплеска продаж новых машин в России субсидирование ставки по кредитам и дополнительные программы поддержки спроса со стороны дилерских центров. «Результат связан именно с проделанной работой по повышению активности», — заключил эксперт.

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России составили 120 649 единиц. Достигнутый результат оказался на 33,9 процента выше в сравнении с июньским показателем.

Несмотря на оживление спроса во втором летнем месяце, эксперты ожидают сокращения продаж новых авто по итогам года на 10-25 процентов. Подобной динамике, по мнению аналитиков, поспособствуют негативные последствия затяжной жесткой ДКП ЦБ и регулярного повышения утильсбора. С учетом этих факторов, отмечают в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок может откатиться к показателям девятилетней давности.