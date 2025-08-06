Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 6 августа 2025Экономика

Всплеск продаж машин в России объяснили

Аналитик Тюктеев: Ожидание падения ключевой ставки оживило продажи авто в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) руководством Центробанка (ЦБ) вкупе с резким снижением ключевой ставки оживило продажи машин на российском рынке в июле. Об этом заявил замглавы по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Его слова приводит «Автостат».

На этом фоне, пояснил аналитик, ряд российских банков во втором летнем месяце продлил депозиты с уже пониженной ставкой, что привело к перетоку денежных средств из области отложенного спроса в сторону покупки машин. Резкое ослабление ДКП также оказало влияние на рыночные ставки по автозаймам.

Кроме того, в последнее время граждане стали менее охотно верить в возможность скорого возвращения на внутренний рынок ушедших западных производителей. «Пришло осознание того, что по политическим мотивам это маловероятно и ждать дальше особо нечего», — резюмировал Тюктеев.

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Российские автозаводы массово стали меньше работать. Почему это происходит и при чем тут Китай?
Российские автозаводы массово стали меньше работать.Почему это происходит и при чем тут Китай?
2 августа 2025

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь, отнес к числу главных причин июльского всплеска продаж новых машин в России субсидирование ставки по кредитам и дополнительные программы поддержки спроса со стороны дилерских центров. «Результат связан именно с проделанной работой по повышению активности», — заключил эксперт.

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России составили 120 649 единиц. Достигнутый результат оказался на 33,9 процента выше в сравнении с июньским показателем.

Несмотря на оживление спроса во втором летнем месяце, эксперты ожидают сокращения продаж новых авто по итогам года на 10-25 процентов. Подобной динамике, по мнению аналитиков, поспособствуют негативные последствия затяжной жесткой ДКП ЦБ и регулярного повышения утильсбора. С учетом этих факторов, отмечают в Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, российский авторынок может откатиться к показателям девятилетней давности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Путин принял короля Малайзии

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Между Москвой и Петербургом запустят новые поезда

    Власти Израиля из милосердия уничтожили 200 голодающих крокодилов-каннибалов

    Алаудинов подсчитал потери ВСУ в Курской области и получил «страшную цифру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости