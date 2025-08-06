Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

Представители P.Diddy обсудили помилование рэпера с администрацией Трампа

Команда рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) пообщалась с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказала адвокат артиста Николь Уэстморленд.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждался вопрос возможного помилования музыканта. Уэстморленд подчеркнула, что Комбс не теряет на это надежды.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления P. Diddy полного президентского помилования перед вынесением артисту приговора в конце этого года.