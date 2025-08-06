Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:50, 6 августа 2025Культура

Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

Представители P.Diddy обсудили помилование рэпера с администрацией Трампа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Команда рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) пообщалась с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказала адвокат артиста Николь Уэстморленд.

Отмечается, что в ходе переговоров обсуждался вопрос возможного помилования музыканта. Уэстморленд подчеркнула, что Комбс не теряет на это надежды.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления P. Diddy полного президентского помилования перед вынесением артисту приговора в конце этого года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    Последствия землетрясения на Камчатке сравнили с ущербом в Помпеях

    Моргенштерн похвастался результатами лечения от зависимостей

    Сборная России по футболу сыграет с Катаром

    США сравнили с загнавшей себя в тупик акулой из-за действий Трампа

    Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

    Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

    Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

    Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

    Военкор высказался о кампании ВСУ в Курской области в годовщину вторжения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости