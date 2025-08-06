Марочко: Офицеры ВСУ в ЛНР вырабатывают новые тактики боев с ВС России

Киев направил офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западные рубежи Луганской народной республики (ЛНР) для выработки новых тактик и стратегий противостояния российским войскам, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ отследили прибытие в так называемую «красную зону» на западных рубежах ЛНР офицеров ВСУ и их кураторов. По данным военных, они ведут «рекогносцировку на местности и в ручном режиме пытаются управлять передовыми отрядами».

«Можно сделать вывод: таким образом вырабатываются новые приемы противодействия изменившийся тактики и стратегии наших войск», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что усилия командования ВСУ не помогли стабилизировать фронт в ЛНР.