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04:42, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Продюсеры популярного шоу оказались вынуждены покупать больше презервативов для участников

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Holiday.Photo.Top / Shutterstock / Fotodom

Продюсеры 12-го сезона популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) оказались вынуждены покупать больше презервативов для участников проекта. Такую интимную подробность съемок раскрыл телезвезда Джо Бэггс, который был приглашенным гостем шоу «Остров любви: После заката» (Love Island: Aftersun), передает The Mirror.

Бэггс назвал 12-й сезон самым развратным в истории шоу. «В одну ночь выключили камеры, и там был настоящий хаос. Оказывается, им (продюсерам "Острова любви" — прим. «Ленты.ру») пришлось принести презервативов больше обычного, (...) и все они были израсходованы», — рассказал гость шоу.

Ранее зрители «Острова любви» раскритиковали выпуск программы, в котором показали интимную близость двух участников. Некоторые признались, что постельная сцена заставила их испытать приступ тошноты.

«Остров любви» — британское шоу, в эфире которого участники пытаются найти вторую половинку. Проект выходит на канале ITV2 c 2015 года. В 2018 году программа стала самой просматриваемой в истории канала.

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