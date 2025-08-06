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21:15, 6 августа 2025Россия

Мединский нашел Мединского среди пленных украинцев

Мединский нашел своего однофамильца в списке пленных солдат ВСУ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Помощник президента России Владимир Мединский нашел своего однофамильца в списке пленных украинских солдат, которых Киев отказался обменивать. Своей находкой он поделился в Telegram-канале.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская область. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ», — написал он.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, никогда не делила военнопленных на людей первого и второго сорта.

Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат. «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», — написал он, прикрепив фотографию плененных солдат.

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