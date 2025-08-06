Микробиолог раскрыла правильный способ стирки носков

Микробиолог Фристоун: При стирке носков нужно использовать порошок с ферментами

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании, доктор Примроуз Фристоун раскрыла правильный способ стирки носков. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Ученая рассказала, что на ступнях между пальцами расположены потовые железы, которые создают идеальные условия для роста микробов. «На ногах может обитать до 1000 различных видов бактерий и грибков, некоторые из которых питаются потом, выделяемым вашими ногами, а их зловонные отходы жизнедеятельности являются причиной неприятного запаха носков и обуви», — объяснила она.

Фристоун уточнила, что носки, в свою очередь, являются так называемыми губками, впитывающими еще больше микробов и бактерий. В связи с этим специалист посоветовала стирать изделия в воде, температура которой составляет не менее 60 градусов. Вдобавок, по ее словам, нужно использовать очищающий порошок с ферментами. «Ферменты отделяют бактерии от переплетения волокон носка, а высокая температура убивает их. Если ваша стиральная машина не может стирать носки при температуре 60 градусов, то для этой задачи подойдет горячий утюг с функцией обработки паром», — пояснила эксперт.

В июле доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки полотенец.