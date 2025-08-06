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14:13, 6 августа 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России

На Украине рассказали о продвижении ВС России в ЛНР, ДНР и Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись у нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс «DeepState».

По информации ресурса, российские войска продвинулись Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР), у Голубовки Харьковской области, в также у Торского, Новохватского и Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее «DeepState» рассказал о продвижении ВС России у Щербиновки, Полтавки, Воскресенки и Торецка в ДНР. Также ресурс сообщил, что российские войска взяли под контроль Попов Яр.

До этого ВС России заняли село Верхнекаменское, продвинувшись на северском направлении. В случае их успешного проведения, российские войска смогут выйти на окраины Северска и начать штурм города.

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