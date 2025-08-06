Нарушение возможного воздушного перемирия Украиной предрекли

Крапивник: Украина нарушит воздушное перемирие в случае его принятия

Украина нарушит воздушное перемирие с Россией в случае его принятия. Такое мнение высказал ветеран Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник в интервью «Комсомольской правде».

«Если мы будем соблюдать "воздушное перемирие", а Украина своими дронами по нашим городам продолжит бить. И Запад снова будет говорить: ах, какое хорошее перемирие!» — заявил экс-военнослужащий.

Крапивник также отметил, что для Киева и Запада важно воздушное перемирие потому, что в таком случае Россия перестанет бить по их аэродромам, логистике и местам сборки дронов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в России сообщал, что Москва рассматривает возможность объявления перемирия с Украиной в воздухе. По словам собеседника, это намерение следует рассматривать в качестве предложения Трампу в рамках усилий по мирному урегулированию, особенно в связи с визитом в Россию американского спецпосланника Стива Уиткоффа.